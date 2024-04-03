Якунин Иван Степанов
Место рождениясело Малый Снежеток
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Якунин Степан Емельянович
Мать: Прасковья Степановна
Дочь: Лобкова(Якунина) (Якунина) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Дочь: (Якунина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Сын: Якунин Павел Иванов
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Дочь: (Якунина) Мария Иванова
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Сын: Якунин Степан Иванов
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Дочь: (Якунина) Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Сын: Якунин Макар Иванов
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна
Сын: Якунин Мирон Иванов
Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна