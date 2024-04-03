Якунин Иван Степанов 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якунин Иван Степанов

Место рождения

село Малый Снежеток

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Якунин Степан Емельянович

Мать: Прасковья Степановна

село Малый Снежеток
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Евдокия Федоровна

Бракосочетание
29.10.1878

Жена: Якунина (Незаконнорожденная) Евдокия Сергеева

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.10.1879

Дочь: Лобкова(Якунина) (Якунина) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
19.04.1882

Дочь: (Якунина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
12.07.1883

Сын: Якунин Степан Иванович

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
13.01.1884

Сын: Якунин Павел Иванов

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
03.06.1886

Сын: Якунин Митрофан Иванов

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
15.09.1888

Сын: Якунин Никита Иванович

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
18.04.1890

Сын: Якунин Федор Иванович

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
30.05.1891

Сын: Якунин Никифор Иванович

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
19.07.1892

Дочь: (Якунина) Мария Иванова

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
26.03.1895

Сын: Якунин Степан Иванов

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
07.05.1896

Дочь: (Якунина) Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.09.1898

Сын: Якунин Макар Иванов

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
14.08.1900

Сын: Якунин Мирон Иванов

Мать ребёнка: Якунина Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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