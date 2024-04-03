Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1890
Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится как чернорабочая ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 203об.-204) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
24.?.1908
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 17об.-18
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Дронов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1913
Дочь: (Дронова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Дронова Ххх) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев
Рождение ребёнка
15.03.1916
Рождение ребёнка
1917
Сын: Дронов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев
Рождение ребёнка
13.10.1919
Дочь: (Дронова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев
село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 203об.-204 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполком... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1924
Дочь: (Дронова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев
село Змеевка Раненбургского уезда
из родивш - 4, из ост. - 4. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 48 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Дронов Ххх Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев
Смерть
Неизвестно