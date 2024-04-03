Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова 11.10.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1890

Отец: Гусев Спиридон Платонов

Мать: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится как чернорабочая ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 203об.-204) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
24.?.1908

Муж: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 17об.-18
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Дронов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1913

Дочь: (Дронова) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Дронова Ххх) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

Рождение ребёнка
15.03.1916

Дочь: Скороходова(Дронова) (Дронова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дронов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

Рождение ребёнка
13.10.1919

Дочь: (Дронова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 203об.-204 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполком... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1924

Дочь: (Дронова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

село Змеевка Раненбургского уезда
из родивш - 4, из ост. - 4. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 48 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Дронов Ххх Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

Смерть
Неизвестно

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