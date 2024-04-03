Скороходова(Дронова) (Дронова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1916
Дата смерти06.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скороходов Иван Никитич
Рождение ребёнка
20.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скороходов Иван Никитич
Смерть
06.08.1989
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.