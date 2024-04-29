Скороходов Иван Никитич 17.05.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1918

Отец: Скороходов Никита Павлов

Мать: Сафронова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Дронова) (Дронова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
17.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Дронова) (Дронова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Дронова) (Дронова) Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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