Скороходов Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Дронова) (Дронова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Дронова) (Дронова) Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно