Скороходов Никита Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1916
Рождение ребёнка
17.05.1918
Мать ребёнка: Сафронова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1923
Сын: Скороходов Петр Никитович
Мать ребёнка: Сафронова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1927
Рождение ребёнка
12.05.1929
Дочь: (Скороходова) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Сафронова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно