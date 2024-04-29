Скороходов Никита Павлов 01.04.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Никита Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1894

Отец: Скороходов Павел Титов

Мать: Скороходова Анисья Федуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
26.10.1916

Жена: Сафронова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
17.05.1918

Сын: Скороходов Иван Никитич

Мать ребёнка: Сафронова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1923

Сын: Скороходов Петр Никитович

Мать ребёнка: Сафронова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1927

Дочь: Акишина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Сафронова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
12.05.1929

Дочь: (Скороходова) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Сафронова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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