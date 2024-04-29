Сафронова Анастасия Васильевна 27.12.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова Анастасия Васильевна

Сафронова Анастасия Васильевна

Место рождения

д.Катино

Дата рождения

27.12.1897

Дата смерти

25.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Катино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Никита Павлов

Бракосочетание
26.10.1916

Муж: Скороходов Никита Павлов

Рождение ребёнка
17.05.1918

Сын: Скороходов Иван Никитич

Отец ребёнка: Скороходов Никита Павлов

Рождение ребёнка
25.05.1923

Сын: Скороходов Петр Никитович

Отец ребёнка: Скороходов Никита Павлов

Рождение ребёнка
15.11.1927

Дочь: Акишина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Скороходов Никита Павлов

Рождение ребёнка
12.05.1929

Дочь: (Скороходова) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Скороходов Никита Павлов

Смерть
25.08.1981
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.