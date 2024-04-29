Сафронова Анастасия Васильевна
Место рожденияд.Катино
Дата рождения27.12.1897
Дата смерти25.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Катино
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1916
Рождение ребёнка
17.05.1918
Отец ребёнка: Скороходов Никита Павлов
Рождение ребёнка
25.05.1923
Сын: Скороходов Петр Никитович
Отец ребёнка: Скороходов Никита Павлов
Рождение ребёнка
15.11.1927
Дочь: Акишина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Скороходов Никита Павлов
Рождение ребёнка
12.05.1929
Дочь: (Скороходова) Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Скороходов Никита Павлов
Смерть
25.08.1981
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.