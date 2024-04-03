Скороходова Анисья Федуловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходова Анисья Федуловна

Скороходова Анисья Федуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1877

Сын: Скороходов Николай Павлов

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.10.1879

Сын: Скороходов Иван Павлов

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.02.1883

Дочь: (Скороходова) Федора Павловна

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: (Скороходова) Матрона Павлова

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.08.1886

Сын: Скороходов Иван Павлов

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: (Скороходова) Акулина Павловна

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

Рождение ребёнка
10.03.1890

Дочь: (Скороходова) Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

Рождение ребёнка
09.03.1891

Сын: Скороходов Леон Павлов

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Скороходов Никита Павлов

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

Рождение ребёнка
27.10.1896

Дочь: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Скороходова) Анна Павлова

Отец ребёнка: Скороходов Павел Титов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.