Скороходов Павел Титов 26.10.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Павел Титов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1854

Отец: Скороходов Тит Федоров

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Федосья Кириллова

Рождение ребёнка
26.07.1877

Сын: Скороходов Николай Павлов

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.10.1879

Сын: Скороходов Иван Павлов

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.02.1883

Дочь: (Скороходова) Федора Павловна

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: (Скороходова) Матрона Павлова

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.08.1886

Сын: Скороходов Иван Павлов

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: (Скороходова) Акулина Павловна

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

Рождение ребёнка
10.03.1890

Дочь: (Скороходова) Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

Рождение ребёнка
09.03.1891

Сын: Скороходов Леон Павлов

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Скороходов Никита Павлов

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

Рождение ребёнка
27.10.1896

Дочь: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Скороходова) Анна Павлова

Мать ребёнка: Скороходова Анисья Федуловна

Смерть
Неизвестно

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