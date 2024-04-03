Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев Около 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числился чернорабочим ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 203об.-204 ) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
24.?.1908

Жена: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 17об.-18
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Дронов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1913

Дочь: (Дронова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Дронова Ххх) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Рождение ребёнка
15.03.1916

Дочь: Скороходова(Дронова) (Дронова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дронов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Рождение ребёнка
13.10.1919

Дочь: (Дронова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 203об.-204 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполком... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1924

Дочь: (Дронова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

село Змеевка Раненбургского уезда
из родивш - 4, из ост. - 4. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 48 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Дронов Ххх Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Смерть
Неизвестно

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