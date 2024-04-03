Дронов Василий Михайлович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
01.01.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки кр. Дмитрий Спиридонов Гусев и кр. девица Фекла Иванова Челушкина
Смерть
Неизвестно