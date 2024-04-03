(Дронова) Татьяна Михайловна 13.10.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Татьяна Михайловна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости

Дата рождения

13.10.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1919

Отец: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 203об.-204 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполком... Показать все
Смерть
Неизвестно

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