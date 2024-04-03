(Дронова) Татьяна Михайловна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
Дата рождения13.10.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1919
село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 203об.-204 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполком... Показать все
Смерть
Неизвестно