(Дронова) Анна Михайлова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения08.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1913
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
09.01.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки кр. Степан Павлов Гусев и кр. девица Фекла Иванова Челушкина
Смерть
Неизвестно