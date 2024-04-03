(Дронова) Анна Михайлова 08.01.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Анна Михайлова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

08.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1913

Отец: Дронов Ххх Саратов? Михаил Андреев

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
09.01.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки кр. Степан Павлов Гусев и кр. девица Фекла Иванова Челушкина
Смерть
Неизвестно

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