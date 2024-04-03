Гусев Павел Платонов 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Павел Платонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Гусев Платон Никитин

Мать: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Бракосочетание
05.11.1889

Жена: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.02.1892

Сын: Гусев Григорий Павлов

Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева

Рождение ребёнка
11.01.1894

Дочь: (Гусева) Татьяня Павлова

Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева

Рождение ребёнка
04.06.1895

Дочь: (Гусева) Акулина Павловна

Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Гусев Степан Павлов

Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Гусева) Мария Павлова

Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева

Смерть
Неизвестно

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