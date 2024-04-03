Гусев Павел Платонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
05.11.1889
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.02.1892
Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева
Рождение ребёнка
11.01.1894
Дочь: (Гусева) Татьяня Павлова
Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева
Рождение ребёнка
04.06.1895
Дочь: (Гусева) Акулина Павловна
Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Гусев Степан Павлов
Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: (Гусева) Мария Павлова
Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева
Смерть
Неизвестно