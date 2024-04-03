Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева 04.06.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1873

Отец: Гусев Василий 2Й Тимофеев

Мать: Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина

Бракосочетание
05.11.1889

Муж: Гусев Павел Платонов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.02.1892

Сын: Гусев Григорий Павлов

Отец ребёнка: Гусев Павел Платонов

Рождение ребёнка
11.01.1894

Дочь: (Гусева) Татьяня Павлова

Отец ребёнка: Гусев Павел Платонов

Рождение ребёнка
04.06.1895

Дочь: (Гусева) Акулина Павловна

Отец ребёнка: Гусев Павел Платонов

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Гусев Степан Павлов

Отец ребёнка: Гусев Павел Платонов

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Гусева) Мария Павлова

Отец ребёнка: Гусев Павел Платонов

Смерть
Неизвестно

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