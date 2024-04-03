Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1873
Бракосочетание
05.11.1889
Муж: Гусев Павел Платонов
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.02.1892
Отец ребёнка: Гусев Павел Платонов
Рождение ребёнка
11.01.1894
Дочь: (Гусева) Татьяня Павлова
Отец ребёнка: Гусев Павел Платонов
Рождение ребёнка
04.06.1895
Дочь: (Гусева) Акулина Павловна
Отец ребёнка: Гусев Павел Платонов
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Гусев Степан Павлов
Отец ребёнка: Гусев Павел Платонов
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: (Гусева) Мария Павлова
Отец ребёнка: Гусев Павел Платонов
Смерть
Неизвестно