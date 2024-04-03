Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти13.09.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
01.11.1854
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
26.08.1856
Дочь: (Гусева) Наталья Васильева
Отец ребёнка: Гусев Василий 2Й Тимофеев
Рождение ребёнка
04.06.1873
Дочь: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева
Отец ребёнка: Гусев Василий 2Й Тимофеев
Рождение ребёнка
15.06.1875
Сын: Гусев Иван Васильев
Отец ребёнка: Гусев Василий 2Й Тимофеев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.02.1879
Дочь: (Гусева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий 2Й Тимофеев
Смерть
13.09.1887
Причина смерти: от удушья