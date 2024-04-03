Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

13.09.1887

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Петров Никита Виссарионов

Мать: Петрова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
01.11.1854

Муж: Гусев Василий 2Й Тимофеев

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
26.08.1856

Дочь: (Гусева) Наталья Васильева

Отец ребёнка: Гусев Василий 2Й Тимофеев

Рождение ребёнка
04.06.1873

Дочь: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева

Отец ребёнка: Гусев Василий 2Й Тимофеев

Рождение ребёнка
15.06.1875

Сын: Гусев Иван Васильев

Отец ребёнка: Гусев Василий 2Й Тимофеев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.02.1879

Дочь: (Гусева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гусев Василий 2Й Тимофеев

Смерть
13.09.1887
Причина смерти: от удушья

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