Гусев Василий 2Й Тимофеев 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Василий 2Й Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Гусев Тимофей Федоров

Мать: Гусева 2Я Жена Меланья Васильевна

Бракосочетание
01.11.1854

Жена: Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
26.08.1856

Дочь: (Гусева) Наталья Васильева

Мать ребёнка: Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина

Рождение ребёнка
04.06.1873

Дочь: Гусева(Гусева) (Гусева) Акулина Васильева

Мать ребёнка: Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина

Рождение ребёнка
15.06.1875

Сын: Гусев Иван Васильев

Мать ребёнка: Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.02.1879

Дочь: (Гусева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина

Смерть
Неизвестно

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