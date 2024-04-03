Гусев Василий 2Й Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
01.11.1854
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
26.08.1856
Дочь: (Гусева) Наталья Васильева
Мать ребёнка: Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
04.06.1873
Рождение ребёнка
15.06.1875
Сын: Гусев Иван Васильев
Мать ребёнка: Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.02.1879
Дочь: (Гусева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Гусева(Петрова) (Петрова) Агафья Никитина
Смерть
Неизвестно