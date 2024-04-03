Гусева 2Я Жена Меланья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти03.04.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Долгов Рекрут Василий Трофимович
Мать: Долгова Марфа
Бракосочетание
08.?.1836
Христорождественская церковь села Старокленское
Тимофей вторым браком, Меланья - первым
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гусев Василий 2Й Тимофеев
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Гусева) Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
30.12.1843
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
24.06.1845
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Гусева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
27.04.1851
Дочь: (Гусева) Мавра Тимофеевна
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
Смерть
03.04.1853
Причина смерти: от горячки