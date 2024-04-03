Гусева 2Я Жена Меланья Васильевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева 2Я Жена Меланья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

03.04.1853

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Долгов Рекрут Василий Трофимович

Мать: Долгова Марфа

Бракосочетание
08.?.1836

Муж: Гусев Тимофей Федоров

Христорождественская церковь села Старокленское
Тимофей вторым браком, Меланья - первым
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гусев Василий 2Й Тимофеев

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Гусева) Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
30.12.1843

Сын: Гусев Гордей Тимофеевич

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
24.06.1845

Сын: Гусев Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Гусева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
27.04.1851

Дочь: (Гусева) Мавра Тимофеевна

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

Смерть
03.04.1853
Причина смерти: от горячки

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