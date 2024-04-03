Долгова Марфа 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Долгов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Долгов Рекрут Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гусева 2Я Жена Меланья Васильевна

Отец ребёнка: Долгов Рекрут Василий Трофимович

Смерть
Неизвестно

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