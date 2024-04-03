Долгова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Долгов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Долгов Рекрут Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гусева 2Я Жена Меланья Васильевна
Отец ребёнка: Долгов Рекрут Василий Трофимович
Смерть
Неизвестно