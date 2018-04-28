Скороходов Иван Иванович 06.03.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1940

Дата смерти

28.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1940

Отец: Скороходов Ххх Иван Александрович

Мать: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.2018
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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