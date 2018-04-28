Скороходов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1940
Дата смерти28.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.2018
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.