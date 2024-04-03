Скороходов Ххх Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скороходова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1936
Рождение ребёнка
06.03.1940
Мать ребёнка: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна
Смерть
?.05.1943
пропал без вести