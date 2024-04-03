Скороходов Ххх Иван Александрович 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Ххх Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скороходова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1936

Дочь: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1940

Сын: Скороходов Иван Иванович

Мать ребёнка: Скороходова(Дронова) Ирина Ивановна

Смерть
?.05.1943
пропал без вести

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