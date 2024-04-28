Скороходова Антонина Федоровна 17.02.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Антонина Федоровна

Место рождения

с. Малый Снежеток (Мещера тож)

Дата рождения

17.02.1915

Дата смерти

30.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Малый Снежеток (Мещера тож)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1941

Дочь: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1946

Сын: Скороходов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1955

Сын: Скороходов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.10.1958

Сын: Скороходов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Иванович

Смерть
30.10.1992
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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