Скороходова Антонина Федоровна
Место рожденияс. Малый Снежеток (Мещера тож)
Дата рождения17.02.1915
Дата смерти30.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Малый Снежеток (Мещера тож)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1941
Дочь: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1946
Сын: Скороходов Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1955
Сын: Скороходов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.10.1958
Сын: Скороходов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Иванович
Смерть
30.10.1992
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.