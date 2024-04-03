(Сачкова) Евдокия Семенова 25.02.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Евдокия Семенова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

25.02.1898

Дата смерти

21.05.1898

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1898

Отец: Сачков Семен Семенов

Мать: Сачкова(Белозерова) (Белозерова) Екатерина Егорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 2об.-3
Крещение
26.02.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 2об.-3 | Восприемники: села Змеевка крестьяне: Иван Андреев Хренов и девица Екатерина Николаева Челушкина
Смерть
21.05.1898
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От слабости | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 18об.-19

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