(Сачкова) Евдокия Семенова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения25.02.1898
Дата смерти21.05.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1898
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 2об.-3
Крещение
26.02.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 2об.-3 | Восприемники: села Змеевка крестьяне: Иван Андреев Хренов и девица Екатерина Николаева Челушкина
Смерть
21.05.1898
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От слабости | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 18об.-19