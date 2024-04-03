Сачков Андрей Семенович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения29.06.1907
Дата смерти24.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1907
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
ID 50559659
Дата и место призыва Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Последнее место службы 225 сд Воинское звание красноармеец Причина выбытия убит Дата выбытия 24.07.1942 Первичное место захорон... Показать все
Крещение
01.07.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 2об.-3 | Восприемники: села Змеевка крестьяне: Семен Егоров Макаров и Наталья Степанова Селявина
Рождение ребёнка
18.07.1932
Дочь: (Сачкова) Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
12.03.1935
Мать ребёнка: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
22.08.1941
Смерть
24.07.1942
ВОВ
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия