Сачков Андрей Семенович 29.06.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Андрей Семенович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

29.06.1907

Дата смерти

24.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1907

Отец: Сачков Семен Семенов

Мать: Сачкова(Белозерова) (Белозерова) Екатерина Егорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна

Военная служба
Неизвестно
ID 50559659
Дата и место призыва Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Последнее место службы 225 сд Воинское звание красноармеец Причина выбытия убит Дата выбытия 24.07.1942 Первичное место захорон... Показать все
Крещение
01.07.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 2об.-3 | Восприемники: села Змеевка крестьяне: Семен Егоров Макаров и Наталья Степанова Селявина
Рождение ребёнка
18.07.1932

Дочь: (Сачкова) Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
12.03.1935

Сын: Сачков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
22.08.1941

Дочь: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Нина Андреевна

Мать ребёнка: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна

Смерть
24.07.1942
ВОВ
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия

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