Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения28.08.1899
Дата смерти02.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1899
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 9об.-10
Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится чернорабочей ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 15об.-16 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Крещение
29.08.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Семен Егоров Макаров и кр. Василия Андреева Сачкова дочь девица Елизавета Васильева Сачкова
Бракосочетание
18.?.1919
село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 15об.-16 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1920
Сын: Бахарев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Никитович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Бахарев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Никитович
Рождение ребёнка
17.03.1924
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Никитович
Рождение ребёнка
22.03.1928
Дочь: Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Никитович
Смерть
02.04.1987