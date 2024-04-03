Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова 28.08.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

28.08.1899

Дата смерти

02.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1899

Отец: Сачков Семен Семенов

Мать: Сачкова(Белозерова) (Белозерова) Екатерина Егорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 9об.-10
Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится чернорабочей ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 15об.-16 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Крещение
29.08.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Семен Егоров Макаров и кр. Василия Андреева Сачкова дочь девица Елизавета Васильева Сачкова
Бракосочетание
18.?.1919

Муж: Бахарев Михаил Никитович

село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 15об.-16 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1920

Сын: Бахарев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Никитович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Бахарев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Никитович

Рождение ребёнка
17.03.1924

Сын: Бахарев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Никитович

Рождение ребёнка
22.03.1928

Дочь: Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Никитович

Смерть
02.04.1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.