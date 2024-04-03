Бахарев Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1920
Дата смерти14.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарева Мария Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева Мария Петровна
Рождение ребёнка
02.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева Мария Петровна
Смерть
14.06.1992
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.