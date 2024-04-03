Бахарев Григорий Михайлович 09.08.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1920

Дата смерти

14.06.1992

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1920

Отец: Бахарев Михаил Никитович

Мать: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Мария Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева Мария Петровна

Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева Мария Петровна

Смерть
14.06.1992
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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