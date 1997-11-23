Бахарева Мария Петровна 02.04.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева Мария Петровна

Место рождения

с.Кавердяки

Дата рождения

02.04.1921

Дата смерти

23.11.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Кавердяки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
15.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Григорий Михайлович

Смерть
23.11.1997
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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