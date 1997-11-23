Бахарева Мария Петровна
Место рожденияс.Кавердяки
Дата рождения02.04.1921
Дата смерти23.11.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Кавердяки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахарев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
02.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахарев Григорий Михайлович
Смерть
23.11.1997
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.