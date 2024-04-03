Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна 22.03.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1928

Отец: Бахарев Михаил Никитович

Мать: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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