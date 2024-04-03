Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно