Хренов Андрей Дмитриевич 19.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1926

Отец: Хренов Дмитрий Андреев

Мать: Хренова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
07.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
14.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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