Хренов Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1926
Отец: Хренов Дмитрий Андреев
Мать: Хренова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
14.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно