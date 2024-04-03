Хренова Мария Ивановна
Место рожденияс.Катино
Дата рождения24.09.1886
Дата смерти23.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Катино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1910
Дочь: Хренова(Хренова) Ххх (Хренова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Хренов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Хренов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
26.02.1919
Отец ребёнка: Хренов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
19.09.1926
Отец ребёнка: Хренов Дмитрий Андреев
Смерть
23.01.1977