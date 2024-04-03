Хренова Мария Ивановна 24.09.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова Мария Ивановна

Место рождения

с.Катино

Дата рождения

24.09.1886

Дата смерти

23.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Катино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
14.07.1910

Дочь: Хренова(Хренова) Ххх (Хренова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Хренов Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
1914

Сын: Хренов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Хренов Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
26.02.1919

Сын: Хренов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Хренов Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
19.09.1926

Сын: Хренов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Хренов Дмитрий Андреев

Смерть
23.01.1977

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