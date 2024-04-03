Хренова(Хренова) Ххх (Хренова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1910
Дата смерти08.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1910
Отец: Хренов Дмитрий Андреев
Мать: Хренова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хренов Егор Ильич
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Егор Ильич
Смерть
08.03.1978
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.