Хренова(Хренова) Ххх (Хренова) Мария Дмитриевна 14.07.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова(Хренова) Ххх (Хренова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1910

Дата смерти

08.03.1978

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1910

Отец: Хренов Дмитрий Андреев

Мать: Хренова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Егор Ильич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Егор Ильич

Смерть
08.03.1978
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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