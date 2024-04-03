Хренов Федор Дмитриевич 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренов Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Хренов Дмитрий Андреев

Мать: Хренова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова(Калинина) (Калинина) Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Семенова(Хренова) (Хренова) Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Хренова(Калинина) (Калинина) Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
05.07.1939

Сын: Хренов Федор Федорович

Мать ребёнка: Хренова(Калинина) (Калинина) Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
24.02.1942

Сын: Хренов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Хренова(Калинина) (Калинина) Екатерина Никифоровна

Смерть
?.01.1943
Причина смерти: погиб ВОВ | пропал без вести

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