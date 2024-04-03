Хренов Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Хренов Дмитрий Андреев
Мать: Хренова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
05.07.1939
Мать ребёнка: Хренова(Калинина) (Калинина) Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
24.02.1942
Сын: Хренов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Хренова(Калинина) (Калинина) Екатерина Никифоровна
Смерть
?.01.1943
Причина смерти: погиб ВОВ | пропал без вести