Хренова(Калинина) (Калинина) Екатерина Никифоровна 26.06.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова(Калинина) (Калинина) Екатерина Никифоровна

Место рождения

с.Катино

Дата рождения

26.06.1915

Дата смерти

10.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1915

Отец: Калинин Никифор

Мать: Калинина Анастасия Ивановна

с.Катино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Семенова(Хренова) (Хренова) Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Хренов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.07.1939

Сын: Хренов Федор Федорович

Отец ребёнка: Хренов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.02.1942

Сын: Хренов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Хренов Федор Дмитриевич

Смерть
10.07.1989
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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