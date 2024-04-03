Хренова(Калинина) (Калинина) Екатерина Никифоровна
Место рожденияс.Катино
Дата рождения26.06.1915
Дата смерти10.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1915
Отец: Калинин Никифор
с.Катино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Семенова(Хренова) (Хренова) Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Хренов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.07.1939
Отец ребёнка: Хренов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.02.1942
Сын: Хренов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Хренов Федор Дмитриевич
Смерть
10.07.1989
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.