Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
23.?.1877
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.11.1878
Отец ребёнка: Челенков Василий Агапович
Рождение ребёнка
14.10.1880
Дочь: (Челенкова) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Челенков Василий Агапович
Рождение ребёнка
13.06.1884
Сын: Челенков Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Челенков Василий Агапович
Рождение ребёнка
1900
Смерть
Неизвестно