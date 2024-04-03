Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Сафронов Никита Федорович

Мать: Сафронова Мария Максимовна

Бракосочетание
23.?.1877

Муж: Челенков Василий Агапович

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.11.1878

Сын: Челенков Иван Васильев

Отец ребёнка: Челенков Василий Агапович

Рождение ребёнка
14.10.1880

Дочь: (Челенкова) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Челенков Василий Агапович

Рождение ребёнка
13.06.1884

Сын: Челенков Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Челенков Василий Агапович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Челенков Василий Агапович

Смерть
Неизвестно

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