Макар Афанасьевич Основатель Фамилии 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макар Афанасьевич Основатель Фамилии

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Дронов Афанасий Андронович

Мать: Мавра Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Макаров Василий Макаров

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Макаров Агап Макаров

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Макарова) Варвара Макарова

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Макарова) Екатерина Макарова

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Макаров Антон Макаров

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Макаров Иван Макаров

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Смерть
1816

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