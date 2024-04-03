Макар Афанасьевич Основатель Фамилии
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Дронов Афанасий Андронович
Мать: Мавра Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Макаров Агап Макаров
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Макарова) Варвара Макарова
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Макарова) Екатерина Макарова
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Макаров Иван Макаров
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
1816