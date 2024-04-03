Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения20.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1852
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.11.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
23.01.1873
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Алексеев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.03.1875
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Алексеев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.08.1877
Дочь: (Скороходова) Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Алексеев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1879
Дочь: (Скороходова) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
17.02.1900
Сын: Скороходов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Алексеев
Смерть
Неизвестно