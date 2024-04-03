Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна 20.11.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

20.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1852

Отец: Челушкин Поликарп Ерофеевич

Мать: Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Алексей Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Алексей Алексеев

Крещение
22.11.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
23.01.1873

Сын: Скороходов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Алексеев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.03.1875

Сын: Скороходов Ефим Алексеев

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Алексеев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.08.1877

Дочь: (Скороходова) Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Алексеев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1879

Дочь: (Скороходова) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
17.02.1900

Сын: Скороходов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Алексеев

Смерть
Неизвестно

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