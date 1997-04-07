Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова
Место рожденияд. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения02.12.1901
Дата смерти07.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1901
д. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
22.11.1921
Снежетовский ВИК
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 Книга регистрации браков Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Дронова) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Дронов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
19.07.1930
Сын: Дронов Петр Ефимович
Отец ребёнка: Дронов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1933
Рождение ребёнка
Около 1937
Рождение ребёнка
28.05.1939
Рождение ребёнка
05.02.1942
Дочь: (Дронова) Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Дронов Ефим Васильевич
Смерть
07.04.1997