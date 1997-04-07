Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова 02.12.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Место рождения

д. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

02.12.1901

Дата смерти

07.04.1997

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1901

Отец: Кузьмичев Иван Егоров

Мать: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова

д. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
22.11.1921

Муж: Дронов Ефим Васильевич

Снежетовский ВИК
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 Книга регистрации браков Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Дронова) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Дронов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.1930

Сын: Дронов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Дронов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
05.02.1942

Дочь: (Дронова) Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Дронов Ефим Васильевич

Смерть
07.04.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.