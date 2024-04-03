Дронов Ефим Васильевич
Место рожденияс. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения22.12.1893
Дата смерти05.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1893
с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Военная служба
Неизвестно
Первомайский РВК, Тамбовская обл.
Бракосочетание
22.11.1921
Снежетовский ВИК
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 Книга регистрации браков Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Дронова) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова
Рождение ребёнка
19.07.1930
Сын: Дронов Петр Ефимович
Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова
Рождение ребёнка
28.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова
Рождение ребёнка
05.02.1942
Дочь: (Дронова) Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова
Смерть
05.01.1944
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, п.г.т. Лиозно, юго-западнее, станция, лес, могила № 6
Причина смерти: умер от ран | ЦАМО. Фонд 58. Опись 18002. Единица хранения 290.