Дронов Ефим Васильевич 22.12.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Ефим Васильевич

Место рождения

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

22.12.1893

Дата смерти

05.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

1926 г.р.
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1930 г.р.
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Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1893

Отец: Дронов Василий Иванов

Мать: Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Военная служба
Неизвестно
Первомайский РВК, Тамбовская обл.
Бракосочетание
22.11.1921

Жена: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Снежетовский ВИК
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 Книга регистрации браков Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Дронова) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Рождение ребёнка
19.07.1930

Сын: Дронов Петр Ефимович

Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Рождение ребёнка
01.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Рождение ребёнка
28.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Рождение ребёнка
05.02.1942

Дочь: (Дронова) Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Смерть
05.01.1944
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, п.г.т. Лиозно, юго-западнее, станция, лес, могила № 6
Причина смерти: умер от ран | ЦАМО. Фонд 58. Опись 18002. Единица хранения 290.

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