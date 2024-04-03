(Дронова) Евдокия Ефимовна 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Около 2019

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Дронов Ефим Васильевич

Мать: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2019

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