Дронов Петр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1930
Дата смерти15.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.10.2014