Дронов Петр Ефимович 19.07.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Петр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1930

Дата смерти

15.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1930

Отец: Дронов Ефим Васильевич

Мать: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.10.2014

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