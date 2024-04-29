Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна
Место рожденияс. Старокленское Раненбургского уезда
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Дронов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Дочь: Сафронова(Дронова) (Дронова) Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Дочь: (Дронова) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Дочь: (Дронова) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Дочь: (Дронова) Евгения Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Дочь: (Дронова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Дочь: (Дронова) Близнец Наталья Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Дочь: (Дронова) Близнец Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Дочь: (Дронова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов