Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна Около 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна

Место рождения

с. Старокленское Раненбургского уезда

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Дудоров Федот Васильев

Мать: Дудорова(Голикова) (Голикова) Наталья Афанасьева

с. Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
26.10.1879

Муж: Дронов Василий Иванов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: деревни Змиевки временнообязанные крестьяне Егор Иванович Дронов и Андрей Антонович Челушкин, по невесте села Старокленского государственные крестьяне Осип и Иван Ильичи Дудоро... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1880

Сын: Дронов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Рождение ребёнка
23.01.1887

Дочь: Сафронова(Дронова) (Дронова) Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1888

Дочь: (Дронова) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.11.1889

Дочь: (Дронова) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.12.1890

Дочь: (Дронова) Евгения Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.05.1892

Дочь: (Дронова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.12.1893

Сын: Дронов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1895

Сын: Дронов Митрофан Васильев

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Рождение ребёнка
02.03.1897

Сын: Дронов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 3об.-4
Рождение ребёнка
02.08.1898

Дочь: (Дронова) Близнец Наталья Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
двойня или близнец с Евдокией
Рождение ребёнка
02.08.1898

Дочь: (Дронова) Близнец Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Двойня или близнец с Натальей
Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Дронов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.08.1902

Дочь: (Дронова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Дронов Ххх Иван Васильев

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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