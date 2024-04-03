Дронов Петр Васильевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения09.06.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1900
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
10.06.1900
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Змеевки кр. Василий Филиппов Дронов и кр. Дмитрия Абрамова Дронова жена Мария Христофорова Дронова
Смерть
Неизвестно