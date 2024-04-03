Дронов Ххх Иван Васильев
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Селявина) (Селявина) Юлия 1-Я Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Селявина) (Селявина) Юлия 1-Я Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
15.10.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки кр. Василий Филимонов Дронов и вдова крестьянка Мария Михайлова Софронова
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена
Смерть
Неизвестно