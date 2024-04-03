Дронов Ххх Иван Васильев 14.10.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронов Ххх Иван Васильев

Дронов Ххх Иван Васильев

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Дронов Василий Иванов

Мать: Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Селявина) (Селявина) Юлия 1-Я Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Селявина) (Селявина) Юлия 1-Я Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова(Селявина) (Селявина) Юлия 1-Я Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова(Дронова) Ххх (Дронова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена

Крещение
15.10.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки кр. Василий Филимонов Дронов и вдова крестьянка Мария Михайлова Софронова
Рождение ребёнка
1942

Сын: Дронов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена

Рождение ребёнка
1949

Сын: Дронов Николай Иванович

Мать ребёнка: Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.