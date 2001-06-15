Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена 01.03.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронова Евгения Ивановна 2-Я Жена

Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена

Место рождения

Мал.Снежеток (Мещера)

Дата рождения

01.03.1912

Дата смерти

15.06.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Мал.Снежеток (Мещера)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова(Дронова) Ххх (Дронова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Ххх Иван Васильев

Рождение ребёнка
1942

Сын: Дронов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван Васильев

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван Васильев

Рождение ребёнка
1949

Сын: Дронов Николай Иванович

Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван Васильев

Смерть
15.06.2001
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.