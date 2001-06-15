Дронова Евгения Ивановна 2-Я Жена
Место рожденияМал.Снежеток (Мещера)
Дата рождения01.03.1912
Дата смерти15.06.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Мал.Снежеток (Мещера)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова(Дронова) Ххх (Дронова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван Васильев
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван Васильев
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван Васильев
Смерть
15.06.2001
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.