(Дронова) Марфа Васильева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1888
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
01.09.1888
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: крестьяне: села Старокленского Федор Прокопьев Фролов и деревни Змиевки родная сестра Василия Екатерина Ивановна Фирсова (Дронова)
Бракосочетание
21.?.1914
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно