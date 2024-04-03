(Дронова) Марфа Васильева 01.09.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Марфа Васильева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1888

Отец: Дронов Василий Иванов

Мать: Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
01.09.1888
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: крестьяне: села Старокленского Федор Прокопьев Фролов и деревни Змиевки родная сестра Василия Екатерина Ивановна Фирсова (Дронова)
Бракосочетание
21.?.1914

Муж: Семин Тихон Николаевич

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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