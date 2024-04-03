(Дронова) Екатерина Васильева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения21.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1889
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
24.11.1889
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: дервни Змиевки запасной рядовой Егор Иванович Дронов и крестьянина Петра Прокофьева Фирсова жена Екатерина Ивановна Фирсова(Дронова)
Рождение ребёнка
07.10.1914
Дочь: Пелагея (Внебрачная)
Отец ребёнка: ?
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно