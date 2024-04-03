(Дронова) Екатерина Васильева 21.11.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Екатерина Васильева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

21.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1889

Отец: Дронов Василий Иванов

Мать: Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
24.11.1889
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: дервни Змиевки запасной рядовой Егор Иванович Дронов и крестьянина Петра Прокофьева Фирсова жена Екатерина Ивановна Фирсова(Дронова)
Рождение ребёнка
07.10.1914

Дочь: Пелагея (Внебрачная)

Отец ребёнка: ?

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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