Пелагея (Внебрачная) 07.10.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея (Внебрачная)

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

07.10.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1914

Отец: ?

Мать: (Дронова) Екатерина Васильева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
09.10.1914
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 150об.-151 | Восприемники: Села Змеевки псаломщик Ефрем Алексеев Пушкин и села С. Кленского кр. девица Евдокия Даниилова Дрожжина
Смерть
Неизвестно

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