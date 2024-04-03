Пелагея (Внебрачная)
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения07.10.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1914
Отец: ?
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
09.10.1914
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 150об.-151 | Восприемники: Села Змеевки псаломщик Ефрем Алексеев Пушкин и села С. Кленского кр. девица Евдокия Даниилова Дрожжина
Смерть
Неизвестно