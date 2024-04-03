(Дронова) Близнец Наталья Васильева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения02.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
двойня или близнец с Евдокией
Крещение
Неизвестно
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 8об.-9 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Василий Филимонов Дронов и вдова Мария Нипланова (именно так написано) Макарова и жена Косьмы Никитина Гусева Софи... Показать все
Смерть
Неизвестно