Сафронова(Дронова) (Дронова) Аксинья Васильева 23.01.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова(Дронова) (Дронова) Аксинья Васильева

Сафронова(Дронова) (Дронова) Аксинья Васильева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1887

Отец: Дронов Василий Иванов

Мать: Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
25.01.1887
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки крестьяне Петр Прокопьев Фирсов и Матрона Сидорова Гусева(Ожерельева)
Бракосочетание
24.?.1905

Муж: Сафронов Степан Андреев

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 17об-18
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.