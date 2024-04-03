Сафронова(Дронова) (Дронова) Аксинья Васильева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения23.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1887
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
25.01.1887
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки крестьяне Петр Прокопьев Фирсов и Матрона Сидорова Гусева(Ожерельева)
Бракосочетание
24.?.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 17об-18
Смерть
Неизвестно