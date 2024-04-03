(Дронова) Близнец Евдокия Васильева 02.08.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Близнец Евдокия Васильева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

02.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898

Отец: Дронов Василий Иванов

Мать: Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Двойня или близнец с Натальей
Крещение
03.08.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 8об.-9 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Василий Филимонов Дронов и вдова Мария Нипланова (именно так написано) Макарова и жена Косьмы Никитина Гусева Софи... Показать все
Смерть
Неизвестно

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