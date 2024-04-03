(Дронова) Мария Васильева 26.05.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Мария Васильева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

26.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1892

Отец: Дронов Василий Иванов

Мать: Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
26.05.1892
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки крестьянин Егор Иванов Дронов и крестьянина Петра Прокопьева Фирсова жена Екатерина Ивановна (Дронова)
Смерть
Неизвестно

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