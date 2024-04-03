(Дронова) Мария Васильева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения26.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1892
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
26.05.1892
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки крестьянин Егор Иванов Дронов и крестьянина Петра Прокопьева Фирсова жена Екатерина Ивановна (Дронова)
Смерть
Неизвестно